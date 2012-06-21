Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Перших екскурсантів прийняли на території агрофірми «Інберрі» Великописарівського району Сумської області, яка орендує 12 гектарів землі у мальовничій місцевості поблизу річки Ворскла на території Гетьманського національного природного парку.
Як говорить головний агроном господарства Інна Колосок, спеціалізуючись на вирощуванні органічних ягід, зокрема, лохини, в агрофірмі за мету ставлять не лише прибуток від виробничої діяльності, а й створення рекреаційної зони із чистим повітрям, де могли б з користю для себе відпочивати всі бажаючі.
За приклад в «Інберрі» взяли досвід подібних фірм у Швейцарії– там органічні ягідники слугують також як екскурсійні об’єкти, місця для релаксації тощо.
Тож у агрофірмі налаштовані не тільки розширювати асортимент вирощуваних культур, зокрема, полуниці, а також м’яти, чебрецю, а й зміцнювати екскурсійно-туристичну базу, що в перспективі може також приносити додаткові прибутки.