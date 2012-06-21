Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область упродовж квітня-травня залучила 15 мільйонів гривень «теплих кредитів» і за цим показником займає третє місце після Дніпропетровської та Київської областей.
Як повідомив сайт Сумської ОДА, загалом в Україні за цей час 46 тисяч сімей оформили кредити на суму 400 мільйонів гривень, і запити населення на цей вид кредитування неухильно зростають. Громадяни, ЖБК та ОСББ залучають кошти на утеплення приватних та багатоповерхових житлових будинків, придбання твердопаливних котлів, інші енергоефективні заходи, завдяки яким плата за тепло зменшується на суму від 20 до 70 відсотків.