Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Реформуючи медичну галузь, у Сумській області вже зареєстрували в електронній системі охорони здоров’я України 44 заклади спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги із 46.
Що стосується забезпеченості закладів вторинного рівня комп’ютерною технікою, то вона складає понад 75 відсотків, у тому числі амбулаторно-поліклінічних підрозділів - дві третини. Упродовж минулого року придбано 667 комп’ютерів, потрібно ще 590.
Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов, наголосивши, що процес комп’ютеризації триває, оскільки на третинному рівні вона становить поки що дві третини від потреби.