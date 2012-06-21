Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За підсумками чергового засідання колегії Сумської ОДА буде створена робоча група, яка вивчатиме можливості та перспективи проведення мережі інтернет-зв’язку до віддалених населених пунктів краю.
Як наголошувалося, складається доволі гостра ситуація, коли навіть у низці медичних закладів немає відповідного покриття. Зокрема, станом на сьогодні – у 8-ми амбулаторіях та 94 відсотках ФАПів, хоча з 1 січня запроваджена електронна система виписки рецептів.
Залишаються «білі» плями у закладах освіти, інших галузях і сегментах народного господарства, що значно ускладнює їхню роботу на перспективу.
Разом з тим у Міністерстві цифрової трансформації розробляють онлайн-карту, на якій буде відображена реальна ситуація із інтернет-покриттям в усіх куточках країни. Адже у планах – за три роки провести широкополосний інтернет до її найвіддаленіших куточків.