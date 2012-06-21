Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У тому, що на місцях керівники організацій, установ, підприємств, бухгалтерські служби далеко не завжди і не скрізь дотримуються фінансової дисципліни або ж свідомо її порушують, підтвердили перевірки та ревізії, проведені з початку року спеціалістами Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області. За їхніми результатами вони нарахували порушень на загальну суму 8,1 мільйона гривень.
Як практичне продовження державного аудиту — впроваджено 39 пропозицій, з яких майже третина передбачають додатковий економічний або соціальний ефект, 10 матеріалів передано правоохоронним органам — з них за 3-ма розпочато досудові розслідування, 17 посадовців притягнуті до адміністративної відповідальності, ще 4 та 8 відповідно дисциплінарної та матеріальної.
Кожне подібний факт неодмінно отримає адміністративну, правову чи іншу оцінку, а порушники перебуватимуть на особливому контролі аудиторів.