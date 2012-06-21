Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Свого часу Сумська область прийняла частину переселенців, яким офіційно надано статус внутрішньо переміщених осіб.
Як повідомила директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, зараз у закладах загальної середньої освіти навчаються 635 учнів з таким статусом. Аби підтримати дорослих і дітей, на місцях активно запроваджують безкоштовне і пільгове харчування учнів.
Зокрема, без оплати вже харчуються 264 учні та 37 юних вихованців дошкільних закладів, ще 5 із 50-відсотковою доплатою, 13 – 40-відсотковою. Окрім того, у 6-ти районах, 2-х містах та 3-х ОТГ безкоштовним харчуванням забезпечені 56 учнів – діти внутрішньо переміщених осіб пільгових категорій.
Як відомо, 20 травня нинішнього року вступає в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», ухвалений Верховною Радою 16 січня цього року. Він розширює можливості для підтримки дітей низки пільгових категорій.