Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Трагедією могла закінчитися недавня історія із 6-ти та 7-річним братиками, що трапилася в одному із сіл Шосткинського району на Сумщині.
За повідомленням шосткинських правоохоронців, хлопчаки вдень гралися на сусідньому подвір’ї разом із товаришем. Об’єктом їхніх розваг стала старенька «Победа», до багажника якої дітлахи зносили всілякі речі і в тому числі подушки, ковдри.
Увечері господарі покликали свого сина додому, а хлопчаки, які залишилися без нагляду, вирішили переночувати у багажнику машини…
Хоч і з запізненням, їхня матуся кинулася шукати дітей, але безрезультатно. І лише вранці господарка сусіднього обійстя почула стукіт у багажнику і визволила юних бранців.
Із такою «турботливою» матусею працюють представники поліції, адже подібна безпечність могла закінчитися по-іншому.