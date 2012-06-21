Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Найближчим часом на Сумщині запрацює нове виробництво – група компаній RGMgroup готує до запуску виробничу лінію, де виготовлятимуть тротуарну плитку та окремі види виробів з бетону. Як повідомила пресслужба групи компаній, це буде сучасне виробництво, оснащене відповідним обладнанням. Зокрема, основою слугуватиме вібропрес VPS-600, за допомогою якого виготовлятимуть, окрім плитки, стінові блоки, бордюри, при цьому застосовуючи метод напівсухого вібропресування. А завдяки ексклюзивній насадці «colormix» в асортименті буде плитка кольору натурального каменю.
Потреба населених пунктів області у подібних будівельних матеріалах очевидна. Адже вона матиме тривалий термін гарантії, вирізнятиметься вишуканою естетикою, привабливістю, міцністю і зручністю.
До слова, це не перше власне виробництво групи компаній. Зараз в області діє низка відповідних ліній та заводів, завдяки яким будівельники сповна забезпечені тими чи іншими матеріалами. Тож, за великим рахунком, RGMgroup не залежить від постачальників, а навпаки – пропонує численним партнерам і замовникам вироби і матеріали власного виробництва.