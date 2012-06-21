Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
8 червня виповнюється 100 років від дня народження тричі Героя Радянського Союзу, легендарного льотчика, маршала авіації Івана Микитовича Кожедуба. На Сумщині, батьківщині ювіляра, готуються гідно вшанувати пам'ять про свого славетного земляка.
Зокрема, урочисті заходи відбудуться у рідному селі Героя — Ображіївці Шосткинського району, а також у місті Шостка. Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога. Постійно інформуючи про підготовку до торжеств у фейсбук, днями він виклав документальну кінохроніку про приїзд Івана Кожедуба на Сумщину, відзняту восени 1945 року. Семихвилинна стрічка зберегла хвилюючі миттєвості зустрічей легендарного аса із земляками в рідному селі, відвідування могили матері, спілкування зі школярами, оранка плугом колгоспного поля, застілля у Панському саду, на яке зібралося все село.
Програма урочистостей передбачає різноманітні заходи, в тому числі прем’єру пісні відомого композитора і співака із Сум заслуженого діяча мистецтв Валерія Козупиці «Маршал землі і неба», присвяченої Іванові Кожедубу.