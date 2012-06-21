Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У новому навчальному році на Сумщині у «Новій українській школі» розпочнуть здобувати освіту майже 10 тисяч першокласників. Аби для цього дітлахи мали всі умови, в області наполегливо готують насамперед відповідну матеріально-технічну базу.
Як повідомила директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, зараз головні зусилля зосереджені на максимальному освоєнні коштів відповідної державної субвенції. Зокрема, в освітніх закладах активно закуповують мультимедійне обладнання, комп’ютери, дидактичний матеріал, меблі тощо.
Належну увагу приділяють підготовці і самих учителів перших класів. Усі педагоги детально ознайомилися з основоположними державними стандартами початкової освіти в ході онлайн-курсів та дистанційного навчання, організованих останнім часом.
У полі зору освітян перебувають також інші важливі питання, що матимуть значення і впливатимуть на якість освітнього процесу. Мовиться про забезпечення навчальних закладів швидкісним інтернетом, створення доступу до приміщень учнів з особливими потребами, роботу інклюзивних класів тощо.