Сумська область належить до регіонів, де в межах акції «Твоя енергонезалежність» активно скористалися можливістю завчасно закупити природний газ на опалювальний сезон 2019—2020 років. Тож ним у режимі онлайн розпоряджаються власники 2715 домоволодінь.
Як повідомляє ТОВ «Сумигаз збут», усього закуплено 2,9 мільйона кубометрів палива, зокрема понад дві третини — в режимі онлайн. Завдяки цьому господарі мають не тільки фінансову вигоду, а й значно менше проблемних питань. Усі розрахунки і контроль за споживанням відстежують в особистому кабінеті.Зарезервованим газом його власники можуть користуватися в період з 1 жовтня цього до 31 березня наступного року.