Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
До Міністерства культури України від Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, що діє при управлінні культури Сумської ОДА, направлено пропозиції про занесення до Державного реєстру нерухомих пам’ятників України 25 нових об’єктів.
З них 15 розташовані на територіях Білопільського, Середино-Будського, Сумського, Шосткинського та Ямпільського районів, решта у Путивлі та Лебединському районі, яким буде наданий статус історичних та археологічних пам’яток.
Таке рішення прийнято за результати чергового засідання ради, в якому взяли участь представники влади, архітектори, краєзнавці, історики та інші фахівці.