Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська обласна клінічна лікарня одержала новенький мікроавтобус «Форд-транзит», ключі від якого головному лікареві Володимирові Гороху передав голова Сумської обласної ради Володимир Токар. Автомобіль вартістю 1,2 мільйона гривень став доповненням до пересувної мінілабораторії, яку торік за 6,5 мільйона гривень придбали також за кошти обласного бюджету.
Відтепер обласна клінічна лікарня має необхідний набір не тільки техніки, а і обладнання, адже оснащена всім, що потрібно для надання різноманітної допомоги пацієнтам. У «Форді-транзиті» 15 посадкових місць, що дає змогу виїжджати не окремим фахівцям, а групам медиків пересувного діагностичного лабораторного комплексу. Принаймні раз на місяць бригади вирушають у найвіддаленіші куточки області за заздалегідь поданими заявками від районних центральних лікарень і центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Це далеко не перше надбання медиків. Торік обласна клінічна лікарня одержала ангіограф за 25 мільйонів гривень, з яких половину профінансовано з обласного бюджету. Ще більш як 4 мільйони надійшли цього року — на ці кошти закуплено новітнє обладнання. Так спільними зусиллями вдається неухильно підвищувати якість медичних послуг не тільки в обласному та районних центрах, а й у глибинці.