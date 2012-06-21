Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства стало традицією проводити тематичні екскурсії для своїх колег. Адже кожен лісгосп по-своєму цікавий і неповторний, тож знайомство з тими чи тими родзинками у різних підрозділах управління викликає непідробний інтерес.
Як повідомляє сайт лісівників, цими вихідними працівники Лебединського лісгоспу побували у своїх колег із Краснопілля, зокрема, у Велико-бобрицькому лісництві. У дендропарку захопливу екскурсію для гостей провів лісничий Ігор Козловський, ознайомивши їх із унікальним рослинним світом цієї місцевості.
А затим на лебединських лісівників чекала зустріч в урочищі «Образ», де про цілющу воду тамтешнього джерела розповів протоієрей Роман — настоятель Свято-Микільської каплиці.
Перші згадки про самовиливне цілюще джерело зафіксовані ще у 18-му столітті. Звідтоді природна святиня переживала різні часи — і відродження, і занепади. Аж доки півтора десятиліття тому місцеві лісівники взялися за її упорядкування.
Сьогодні урочище є ландшафтним заказником місцевого значення, що належить до природно-заповідного фонду Сумщини і викликає великий інтерес у туристів.