Найближчим часом на Сумщині має з’явитися потужна електростанція на 250 МВт, яка працюватиме від вітру. Компанія ESE Investment AG з Ліхтенштейну уклала угоду із Кролевецькою міською радою, згідно із якою загальна вартість новобудови становитиме 375 мільйонів євро.
За словами представника компанії Олафа Кнаппе, майбутні працівники станції пройдуть навчальний курс у Німеччині, а у Кролевці зареєструють юридичну особу, щоб податки надходили до місцевого бюджету.Станцію планують спорудити на одній з околиць районного центру, вироблену електроенергію подаватимуть за зеленим тарифом до єдиної енергосистеми. Так вдасться збільшити її виробництво і для власних потреб, і на продаж. Передбачають, що не тільки вітер стане джерелом живлення станції — розглядають варіанти використання енергії сонця та біомаси.