Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині відбувся обласний форум «Молодь Діє», в якому взяли участь активісти молодіжних практик, представники обласної влади, районів, міст та ОТГ, які опікуються питаннями молодіжної політики.
Підсумовано і оголошено результати обласного конкурсу, зокрема, в номінаціях «Кращі молодіжні практики» та «Кращий молодіжний проєкт». Серед переможців - громадські організації, які спеціалізуються на питаннях екології, науки, туризму тощо.
Як наголосив заступник голови Сумської ОДА Іван Боршош, область була і є серед лідерів в Україні з фінансування молодіжних ініціатив та розробок. Адже саме юнаки і дівчата є рушійною силою суспільства, здатною на значущі перетворення та розбудову країни.