Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За підсумками минулого року обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф із Сум визнано кращим підприємством та нагороджено «Зіркою Якості». Такий підсумок Національного рейтингу, за яким визначалися комплексні показники підприємств різних галузей України, у тому числі медичної.
В основі такого визнання — швидка і якісна медична допомога, яку надають працівники колективу своїм землякам. Цього вони досягають завдяки багатогранній комплексній роботі, здійснюваній упродовж останніх років.
Зокрема, неухильно зміцнюється матеріально-технічна база центру, ремонтуються приміщення, нещодавно відкрито централізовану ОДС. Представники закладу успішно виступають на різних професійних змаганнях і в тому числі у «Медичних ралі», тісно співпрацюють з колегами різних регіонів України, запозичуючи і ділячись власним досвідом.