Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Середино-Буда, яке є північною точкою Сумської області, незабаром запрацює новий елеватор для одночасного зберігання 112 тисяч тонн зерна пшениці, соняшнику, кукурудзи, сої та ячменю.
Одна із потужних вітчизняних аграрних компаній віддала перевагу обладнанню шведського виробництва — зерносушарці, транспортному устаткуванню.
Нове виробництво запрацює у найвіддаленішому куточку слобожанського краю, де потреба у добротному зберіганні зерна зараз особливо гостра. Передбачається, що цьогорічного зернового сезону запрацює перша черга елеватора потужністю 28 тисяч тонн. У ці дні завершуються останні приготування до пуску виробництва.
Про це читачам повідомляє сайт Elevatorist.