Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На сайті Департаменту фінансів Сумської ОДА опубліковано основні показники бюджетів 29-ти об’єднаних територіальних громад області за минулий рік, які підготували фахівці Сумського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою».
За словами керівника обласного регіонального офісу Програми Марини Лобової, цей моніторинг є насамперед орієнтиром для ОТГ у подальшій діяльності, адже вказує як на сильні, так і слабкі сторони, а водночас свідченням успішності реформи децентралізації – адже сукупні власні доходи громад порівняно з 2018-им роком зросли майже на п’яту частину.
За обсягами зростання бюджетів лідирує Березівська ОТГ, де цей показник становить майже 50 відсотків до позаминулорічного.
Серед головних джерел їх наповнення – податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок.
А за обсягами видатків лідирує освіта, на яку у структурі сумарних витрат припадає 51 відсоток.