Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За ініціативи голови Сумської ОДА Романа Грищенка в області серед представників наукової спільноти провели обласний конкурс «Stopcоvid-19», темою якого стали методи боротьби з коронавірусом.
За словами директора Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторії Гробової, у творчому огляді взяли участь науковці усіх вишів краю, які подали 23 роботи у 5-ти номінаціях — «Стоп коронавірус», «Економіка», «Медіа і комунікації», «Освітні інновації», «Юридична практика». Кожна із них по-своєму цікава, значима і перспективна.
Більше того, окремі роботи за умови вкладення інвестицій можуть мати цінне практичне значення, що допоможе у подальшій боротьбі із коронавірусом.
Вітаючи переможців та учасників, Роман Грищенко наголосив, що конкурс засвідчив активний інтерес наукової спільноти краю до розв’язання гострих і актуальних проблем. Оскільки боротьба із захворюванням триває, то триватиме і прикладна робота саме на цьому напрямку.
Учасникам конкурсу вручили сертифікати, а переможцям — дипломи.