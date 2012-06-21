Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Група компаній RGMgroup, що спеціалізується на дорожньому та мостовому будівництві, добре відома не лише на Сумщині, а й далеко за її межами. Колектив знають не тільки як професійних зодчих, а й як виробників низки будівельних матеріалів, зокрема, бетону підвищеної якості та надійності.
За словами керівника групи компаній Сергія Голуба, уперше бетон марки М350, який розробили за власною технологією, застосували в листопаді минулого року. Тоді ж група німецьких експертів проаналізувала новинку сумчан, визнавши її однією з кращих у Європі та світі.
Особливо затребуваний цей будівельний матеріал на об’єктах з підвищеними вимогами безпеки й надійності. Наприклад, під час зведення оздоровчих чи культурно-розважальних центрів.
Саме такий оздоровчий центр зараз будують у центрі Сум, по вулиці Набережна річки Стрілка.
За словами забудовника В’ячеславаШапошника, перед тим, як заливати фундамент і зводити колони, стіни та встановлювати перекриття, вони випробували низку марок бетону. Але вибір зупинили на тому, що випускає група компаній.
Вже перші результати перевершили всі сподівання. Бетон не тільки міцно і надійно «брався», а й зараз, після заливки, не піддається жодним впливам корозії, температури тощо. Іншими словами, будівельники зводять надійну споруду, що слугуватиме багатьом поколінням сумчан та гостей міста.
До того ж незабаром вони приступають до зведення нового об’єкту, де планують також використовувати вже випробуваний матеріал.
Враховуючи затребуваність новинки, у групі компаній неухильно нарощують обсяги виробництва товарного бетону не тільки для власних потреб, а й на численні замовлення партнерів.