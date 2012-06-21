Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область належить до регіонів, де поруч із крупними сільськогосподарськими формуваннями успішно працюють фермерські господарства. За інформацією департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА, зараз на території краю здійснюють аграрну діяльність 661 фермерське господарство, з яких 12 — новостворених. Вирощуючи різні сільськогосподарські культури, вони примножують аграрні здобутки слобожанського краю.
За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, фермерів підтримує держава, реалізуючи низку програм за різними напрямками. Зокрема, передбачені дотації, компенсації , субсидії, інші види фінансової допомоги обслуговуючим кооперативам за утримання худоби, дорадчі послуги, обробіток сільськогосподарських угідь тощо. Так, упродовж кількох минулих і нинішнього років десятки фермерів скористалися наданими можливостями і отримали кошти на ті чи ті види господарської діяльності.
Тож на Сумщині фермерство неухильно розвивається, стаючи вагомою складовою економіки регіону.