Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Крупну аферу викрили правоохоронці Сумщини, впіймавши на «гарячому» групу ділків із Сумщини і Чернігівщини. Останні промишляли тим, що незаконно реєстрували права на землю, отримавши обманним способом у державних органах особисті ключі до державних реєстрів.
Як повідомляє прес-група УСБУ в Сумській області, ці ключі використовувалися третіми особами, через що зловмисникам удалося провести більше 40 тисяч незаконних реєстраційних дій. Їхніми клієнтами, як правило, ставали крупні сільгоспвиробники.
Проведено низку обшуків як у фігурантів справи, так і тих, хто причетні до неї. Вилучено речові та документальні докази, які будуть долучені до кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 361 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального Кодексу України.
Операцію з викриття злочинної групи провели оперативники прокуратури області спільно з представниками Національної поліції та СБУ у Сумській області.