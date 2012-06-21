Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Особовий склад Сумського прикордонного загону, який цілодобово охороняє державний українсько-російський кордон, посилює контроль за його річковою частиною протяжністю близько сотні кілометрів.
Про це повідомив помічник начальника загону – начальник пресслужби Роман Ткач, наголосивши, що саме ця частина державного рубежу залишається «привабливою» для контрабандистів, нелегалів та інших порушників прикордонного законодавства. При цьому вони долають річки вплав, на човнах, інших підручних плавзасобах, сподіваючись непоміченими прослизнути на територію України.
Аби поставити перед ними надійний заслін, «зелені берети» активно використовують швидкісні моторні човни, завдяки яким оперативно відстежують всі річкові ділянки, дотримання місцевими мешканцями прикордонного режиму і таким чином унеможливлюють нелегальний перетин кордону.
Подібний підхід дає бажані результати. Тих, хто сподіваються на удачу або «авось», стає все менше, але й прикордонники завжди залишаються напоготові.