Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській області, попри фінансові та інші складнощі, природний газ серед споживачів залишається особливо затребуваним.
Як повідомили в АТ «Сумигаз», упродовж нинішнього року додалося 225 нових абонентів, у тому числі в обласному центрі 57. Левову частку – 207 – складають приватні домогосподарства, решта – житлові багатоповерхівки та підприємства – відповідно 5 і 13.
За словами начальника управління клієнтського сервісу «Сумигазу» Едуарда Онищенка, хоч особливої черги і немає, все ж зараз на приєднання до газорозподільчої мережи чекають низка заявників. Аби цей процес проходив швидко і професійно, в товаристві працює окрема служба менеджерів, які допомагають замовникам подавати відповідні документи і насамперед заяву, опитувальний лист, укладати договір тощо.
Стосовно ціни, то її в кожному випадку визначає Регулятор, що дозволяє уникати непорозумінь.