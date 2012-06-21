Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Суха цьогорічна весна вимагає від лісівників краю максимальної уваги практичним питанням протипожежної безпеки.
Як наголошує начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець, із понад 285 тисяч гектарів державного лісового фонду майже 40 відсотків — хвойні ліси, що перебувають у підвищеній зоні ризику. Тож уся робота лісівників спрямована на збереження зелених угідь краю.
Так, установлено 24 спостережні вежі, за допомогою яких вдається цілодобово контролювати не тільки всю територію держлісгоспів, а й частково колег із комунальних підприємств. Постійно наготові 22 пожежних автомобілі, а опорні пункти лісництв та лісопожежні станції забезпечені достатніми запасами бензину, дизельного палива, не кажучи про засоби гасіння. У розпорядженні також 53 штучні водойми і 38 майданчиків для відбору води.
Значної уваги надається захисним смугам. До наявних протяжністю 2710 кілометрів, які постійно доглядаються, цього року додалися ще 610 кілометрів. Встановлено понад 430 зразків наочної агітації, блоковано 442 позапланові дорогі.
Постійно проводяться рейди з виявлення тих, хто нехтують правилами пожежної безпеки. Зокрема, в ході недавніх 264 таких перевірок на 19 порушників накладено штрафи.
До речі, за останнім показником Сумське ОУЛМГ має одні з кращих показників в Україні, що свідчить про добротну професійну роботу колективу, в тому числі із запобігання пожежам.