Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У ці травневі днi фахівці ТОВ «Роад Констракшн» продовжують ремонтувати дорогу державного значення Батурин — Конотоп — Суми. Таким чином дорожники із групи компаній RGM group суттєво поліпшують зв'язок між обласним центром та одним із крупних міст краю. Замовником робіт виступила Служба автодоріг у Сумській області.
Як повідомляє пресслужба групи компаній RGM group, зараз ремонтуються дві ділянки. Кошти виділені відповідно до реалізації програми Президента і уряду «Велике будівництво» та завдань голови Сумської ОДА, який особисто контролює хід робіт. Ця дорога є стратегічно важливою не тільки для сумського, а й сусідніх регіонів. Проходячи через Сумську та Чернігівську області, вона з’єднує магістралі міжнародного та регіонального значень.
За словами директора ТОВ «Роад Констракшн» Олексія Макарюка, дорожники не тільки забезпечують відмінну якість ремонту, адже мають більш як 20-річний професійний досвід, а й створюють нові робочі місця, що надзвичайно важливо у сьогоднішніх соціально-економічних умовах. Дорожники використовують власну спецтехніку та виробничі потужності, зокрема, продукцію асфальтобетонного заводу. Всі роботи ведуться у комплексі: триває укладання нижнього та верхнього шарів полотна, укріплюються узбіччя, наноситься горизонтальна дорожня розмітка, встановлюються дорожні знаки.
Перші відгуки на роботу колективу — відмінні, адже подібного оновлення ця дорога не знала десятки років.