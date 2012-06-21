Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Загальнонаціональний проєкт «Подорожуй Україною» передбачає насамперед зацікавлення співвітчизників тими чи іншими пам’ятками архітектури та історії, що становлять значну цінність в історії України. Оскільки Сумщина особливо багата ними, то в області вирішили взятися за їхню популяризацію, однак при цьому спочатку привести їх до належного естетичного стану.
Таке починання підтримав голова Сумської ОДА Роман Грищенко, який останнім часом здійснив кілька робочих поїздок і зустрічей з активістами, краєзнавцями, архітекторами, словом, ініціаторами відродження таких пам’яток.
Зокрема, в поле зору останніх потрапили скульптурні композиції «Голгофа» та «Ангел» Арістіда Круазі, що більш як століття тому встановлені на центральному кладовищі Сум і мають особливу цінність. Обидві пов’язані з життям і діяльністю відомого мецената краю та України Павла Харитоненка, який свого часу заплатив за ці роботи величезні кошти.
З часом скульптури почали втрачати естетичну красу, руйнуватися. Однак, щоб їх привести до належного стану, потрібні особливі інструменти, адже доводиться мати справу з білим італійським мармуром.
Однак, як переконані в області, немає неможливого. Роман Грищенко пообіцяв особисту підтримку, аби ініціатори виконали цю роботу. Тим паче, що досягнуто попередніх домовленостей з італійськими колегами, які погодилися передати відповідні інструменти і на відстані (коронавірус став на заваді приїзду) координувати реставраційні роботи.
А в Путивльському районі, де також побував керівник області, йшлося про необхідність реставрації Мовчанського монастиря, який разом із Софроніївським давно стали золотими візитками краю, оповитого відомими подіями, описаними у «Слові про Ігорів похід».
У Сумах коштом місцевої ОТГ беруться реставрувати покрівлю та фасад житлового будинку по вулиці Соборній, 32, який з 1951 року входить до переліку пам’яток архітектури місцевого значення. Робота триватиме в кілька етапів, загальна вартість понад 12 мільйонів гривень.
Це лише окремі штрихи до розпочатої роботи – на Сумщині формують окрему програму відродження пам’яток, що стануть своєрідним духовним магнітом для тисяч співвітчизників і сприятимуть активному розвитку внутрішнього туризму.