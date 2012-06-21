Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За ініціативи управління Державної служби якості освіти в Сумській області приступили до дистанційного навчання спеціалістів, які спеціалізуватимуться на кваліфікованому аудиті у шкільних закладах середньої освіти краю. Відповідний фах зараз опановують 53 представники ЗОШ, навчання триватиме до середини літа. Представники управління, викладачі читають лекції, ведуть навчальні уроки, практичні заняття.
По закінченні курсів випускники отримають відповідні сертифікати, які надаватимуть право на проведення професійного інститутського аудиту закладів середньої освіти, надаватимуть відповідні рекомендації, на основі яких освітяни поліпшуватимуть якість навчального процесу.