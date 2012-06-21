Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці квітня цього року набрав чинності затверджений Кабінетом Міністрів порядок надання допомоги роботодавцям і працівникам, які працюють у малому та середньому підприємництві і припинили чи скоротили свою виробничу діяльність через запроваджений карантин. Відповідно до цього документу вони можуть отримувати допомогу з часткового безробіття на застрахованих працівників, з якими офіційно укладені трудові відносини.
Як повідомила Сумська обласна служба зайнятості, вже отримано пакети відповідних документів від 458 роботодавців на 2,3 тисячі працівників і по перших двох прийнято позитивні рішення.
Це, зокрема, ТОВ ТРК «Відікон-Плюс» та адвокатське об’єднання «Адвос», працівникам якого допомога буде виплачена з 1 квітня цього року.