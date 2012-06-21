Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Понад 384 тисячі домоволодінь нараховує зараз клієнтська база ТОВ «Сумигаз Збут», до яких упродовж нинішнього року додалося ще 1036 домогосподарств.
За словами директора товариства Олени Руденко, найбільше таких – у Сумах, де активно газифікують новозбудовані житлові будинки. З них левова частка припадає на тих, кому блакитне паливо потрібне для побутових потреб.
А ось його споживання впродовж останніх років неухильно зменшується і за 11 місяців порівняно з відповідним минулорічним періодом знизилося майже на 20%.
Найбільше заощаджують уже згадані побутові споживачі, на рахунку яких близько четвертої частини економії. А промислові підприємства, бюджетні установи та організації, теплопостачальні підприємства скоротили споживання на 13-14%.
З одного боку це свідчить про ощадливість господарів, з іншого – негативно позначається на фінансовому становищі обласних газовиків, які все гостріше відчувають дефіцит коштів для організації безперебійної роботи аварійників і диспетчерів, модернізації та утримання мереж краю.