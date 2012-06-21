Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Широкого резонансу набула справа про розбійні напади членів жіночої організованої злочинної групи, яку розпочали працівники Управління кримінального розшуку ГУНП у Сумській області.
Навесні цього року край сколихнула низка злочинів по відношенню до літніх людей, зокрема, у Глухівському та Конотопському районах, де невідомі, застосовуючи фізичну силу і тортури, забрали у дідуся та бабусі гроші, майно потерпілих.
Як повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, правоохоронці встановили, що то робота кримінального тріо у складі жінок – організаторки 41-річної мешканки обласного центру та двох її знайомих із Конотопа і Сум. Інколи до своїх чорних справ вони залучали у якості водія 27-річного чоловіка.
Зараз головиха злочинного угрупування перебуває під вартою, інша – під домашнім арештом, третя у бігах. Усім повідомлено про підозру за ч.4 ст.187 ККУ – розбійні напади у складі організованої злочинної групи.
Встановлені два факти навряд чи єдині на рахунку розбійниць. Чи причетні вони до інших крадіжок, грабежів та шахрайства – установить слідство, що триває.