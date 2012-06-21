Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині турбуються про вихованців прийомних сімейСьогодні в Сумській області функціонують 144 прийомних сім’ї та 30 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються відповідно 281 та 194 дитини. Аби вони також були максимально захищені від коронавірусної інфекції, небайдужі до дитячих проблем мешканці краю передали їм відповідні засоби індивідуального захисту.
За словами директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяни Шевченко, щойно надійшов перший транш такої допомоги, а саме — тисяча індивідуальних захисних масок та 10 літрів дезінфекційного розчину, які будуть розподілені між дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
Найближчим часом має надійти наступна партія допомоги, завдяки якій всі хлопчики та дівчатка означених категорій матимуть необхідні засоби медичного захисту.