Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському вищому училищі мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського запрацював Центр дистанційної роботи з абітурієнтами, які мають творчі задатки і бажають здобути спеціальну мистецьку освіт у закладі.
Передбачається, що в період з лютого по червень щосуботи учні-випускники загальноосвітніх шкіл, а також усі бажаючі одержуватимуть консультації з питань, що стосуються дисциплін, винесених на вступні екзамени, та проходження творчого конкурсу.
Таким чином абітурієнти одержують додаткові можливості грунтовно підготуватися до іспитів, а навчальний заклад завчасно турбується про гідне поповнення.