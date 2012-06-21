Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З початку нинішнього року у дошкільних закладах Сумщини додатково створено 230 місць.
Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Сумської ОДА, наголосивши, що такого показника досягнуто за рахунок повернення приміщень, які тривалий час використовувалися не за призначенням –160 у Шостці та Білопільському районі, а також відкриттю додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти – Великописарівському, Путивльському, Недригайлівському, Буринському районах.
Але це не означає повного розв’язання проблеми. Поки що перевантажені дошкільні заклади в Охтирці, Глухові, Конотопі, Ромнах, Сумах, кількох населених пунктах Сумського району.
На місцях наполегливо шукають варіанти, аби всі малюки відвідували дитсадки, а батьки були спокійними за своїх синів і доньок.