Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На малій батьківщині видатного поета Олександра Олеся у містечку Білопілля на Сумщині стало традицією на початку грудня вшановувати його пам'ять з нагоди дня народження.
Ось і цими днями сюди завітали численні шанувальники творчості земляка, в тому числі юні любителі поезії, аби відзначити 141-ий рік від дня народження геніального поета. Вони поклали квіти до будинку, в якому народився Олесь, відвідали музей митця, оглянули виставку-експозицію робіт переможців та учасників традиційного конкурсу «І розітнувсь мій перший спів…».
А затим у приміщенні районної бібліотеки для дорослих ім. О. Олеся відбулося літературно-мистецьке свято «Бринять моїх пісень потоки», під час якого лунали рядки як видатного земляка, так і молодих авторів.
У музейних закладах та бібліотеках краю організовані тематичні виставки, пройшли заходи, присвячені цій даті.