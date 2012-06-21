Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область ввійшла до п’ятірки регіонів, де до кінця нинішнього року буде реалізовано найбільшу кількість проєктів, що фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку. Зокрема, із загальної кількості 435 на область припадає 30.
Про це повідомила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, наголосивши, що всі проєкти спрямовані на комплексний розвиток місцевих територій, створення нових робочих місць, підвищення економічної ефективності господарювання.
Окрім Сумської, цього року найбільше проєктів планують завершити Донецька, Закарпатська, Житомирська та Луганська області.
Оскільки термін дії Державної та регіональних стратегій регіонального розвитку закінчується наступного року, в регіонах активно залучають кошти місцевих громад з тим, щоб якомога ефективніше використати відповідне фінансування ДФРР.