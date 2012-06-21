Відкритий Ярмарок соціальних ініціатив, запропонований ГО «Сумське громадське коло» та Сумською ОДА, має відбутися на Сумщині на початку весни. Він пройде в межах проекту «Зростаємо разом!» і сприятиме розвитку громадянського суспільства.
Як зазначає керівник Сумського громадського кола Ніна Чернявська, захід хоч і не новий, у нього можна і потрібно вдихнути нове життя. Адже важливо не тільки рекомендувати, що і як робити, а й конкретно допомогти в цьому. Триває реєстрація всіх, хто бажає продати власний проект чи задум, три з яких одержать підтримку обласної влади.
За словами керівника апарату Сумської ОДА Дмитра Живицького, особливу увагу журі та організатори звертатимуть на заявки об’єднаних територіальних громад, ініціативи в сільських населених пунктах та районах. Передбачають, що участь у ярмарку візьмуть представники дев’яти районів області, які запропонують не менш як 18 проектів.