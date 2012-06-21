Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На території міста Конотоп та Конотопського району на Сумщині за сприяння американського Агентства зменшення загроз відбулися планові тактико-спеціальні антитерористичні навчання, в яких узяли участь представники низки регіональних служб силових підрозділів, зокрема, СБУ, прикордонної, ЗСУ, Національної гвардії та інших.
За повідомленням прес-групи УСБУ в Сумській області, умови навчання передбачали ліквідацію небезпеки, пов’язаної з ядерною та радіаційною загрозами, відпрацьованим ядерним паливом, створенням так званої «брудної бомби» для здійснення терористичного акту.
Навчання пройшли успішно завдяки професійним і злагодженим діям усіх служб. За їх результатами проаналізовані етапи ліквідації небезпеки, що вселяє впевненість у високому рівні готовності відповідних служб і підрозділів до практичних дій в екстремальних умовах.