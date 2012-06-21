Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Його учасниками стали представники 11 сільських рад Лебединського району та місцеве Вище професійне училище лісового господарства, яке люб’язно надало територію та створило всі умови для проведення запашного і духмяного свята.
Місцеві кулінари доклали всіх зусиль, старання і вміння, аби приготувати справжній український кулінарний делікатес. Вони частували учасників і гостей фестивалю борщем із грибами, якими славляться лебединські ліси, сливами, квасолею, приправленим часником та салом, з пампушками.
Як наголошувалося, такий фестиваль – не тільки нагода зібратися в земляцькому гурті і відпочити, а й спосіб відродження українських національних традицій, залучення туристів з інших областей, можливість заявити про Лебединщину як про неповторний і красивий край.
Всі залишилися не тільки задоволеними, а й ситими, бо справжній український борщ та ще й по-лебединськи не йде у жодне порівняння з іншими стравами.