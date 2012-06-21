Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селищі Городище Чернігівської області відбувся фестиваль борщу, в якому взяли участь команди із семи населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.
Як розповіла ініціатор свята однієї із традиційних українських страв Світлана Власенко, борщ має чудодійні сили і властивості – аж до виняткових психологічних, що впливають на поведінку його шанувальників.
Тож захід викликав чималий інтерес не тільки в учасників та журі, а й уболівальників.
Опісля прискіпливої дегустації та оцінки всіх компонентів борщового суперництва переможцем стала команда із міста Кролевець Сумської області.
За словами кролевчанки Тетяни Сокур, їхній поліський борщ має все – капусту, картоплю, часник, селеру, гриби тощо, але найбільше – душу і настрій, які під час приготування складають основу будь-якої страви.