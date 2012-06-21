Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область з повним правом вважається колискою партизанського руху в Україні в роки Другої світової війни, адже саме на її території розпочався опір фашистській окупації з боку населення, яке організовувалося у загони.
Одним із найяскравіших його зразків стало з’єднання під командуванням легендарного Сидора Ковпака, що розпочало боротьбу під Путивлем у Спадщанському лісі. Згодом до партизанів приєдналися інші загони.
На вшанування слави батьків і дідів на Сумщині відбулася низка урочистих заходів, у яких узяли участь представники влади, громадських організацій, учні, студенти, активісти, місцеве населення. На жаль, безпосередніх свідків тих часів залишилися одиниці, однак окремі з ветеранів знайшли в собі сили і прийшли на урочистості.
Так, в обласному центрі учасники мітингу зібралися біля монументу «Слава героям Сумщини» і серед них партизан зв’язківець-розвідник 94-річний Михайло Подік, який поділився спогадами про свою участь у партизанському русі.
Такі ж зустрічі-вшанування відбулися в Путивлі, Кролевецькому, Глухівському, Шосткинському та інших районах, де пам’ятають і шанують партизанський подвиг.