Завдяки зусиллям фахівців державного історико-культурного заповідники в Путивлі видано об’ємну працю про давнє місто на Сумщині, оспіване в багатьох історичних творах і насамперед у «Слові о полку Ігоревім». Автори монографічної праці «Давній Путивль» археологи доктор історичних наук Олег Сухобоков і кандидат історичних наук Світлана Юренко проаналізували стародавні писемні джерела і розповіли читачам основні етапи формування міста доби Київської Русі, яка вважається початком формування української державності. Текстовий матеріал доповнено світлинами, кресленнями, мапами, що дають змогу шанувальникам історії більше дізнатися про минуле не тільки Путивля, а й інших міст, городищ, поселень.
ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ