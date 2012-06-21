Найближчим часом у слобожанському регіоні має з’явитися нова ферма, де утримуватимуть кіз, а з їхнього молока виготовлятимуть різноманітну продукцію. Як наголошує ініціатор проекту «Козина ферма» Володимир Опришко, для цього потрібно 17 гектарів землі, де буде зведено приміщення на 1000 голів і щодня вироблятимуть майже центнер продукції. Утримуватимуть тут кіз французької породи зааненської, від яких молоко не має традиційного специфічного запаху.
Майбутня ферма буде максимально автоматизована. На її території зведуть окремий ангар, доїльний зал, кормові столи тощо. Худобу обслуговуватимуть четверо працівників, молоко перероблятимуть на сироварні й продаватимуть у фірмовому магазині.
Будувати ферму планують методом народної толоки — планують залучити 200 інвесторів, які профінансують проект, а частину майбутніх прибутків спрямовуватимуть на реалізацію інших соціальних проектів. У такій ініціативі сумчани не новачки: схожий алгоритм дій використовували в Івано-Франківську, коли створювали громадський ресторан. За такою схемою козиний проект має окупитися впродовж шести років.
Керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький переконаний, що втілення задуму стане успішним прикладом об’єднання жителів навколо спільної ідеї, а в майбутньому здобутий досвід зможуть використати інші регіони країни.