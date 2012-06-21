Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській області стали традиційними спортивні змагання серед команд сіл і селищ, які виборюють звання кращих.
Ось і цими днями у Недригайлівському культурно-спортивному комплексі «Колос» силою, витривалістю і майстерністю помірялися представники сільських громад Краснопільського, Лебединського, Липоводолинського та інших районів області. Вони змагалися в таких видах як міні-футбол, гирьовий спорт, настільний теніс та інших.
За підсумками турнірів звання кращого спортивного села вибороли представники Станової Тростянецького району. На другому і третьому місцях відповідно населені пункти Іваниця Недригайлівського та Юрівка Конотопського районів.