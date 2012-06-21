Днями на Сумщині серед школярів відбулися два турніри. У змаганнях кращих дослідників фізики взяли участь 10 команд із Сум, Конотопа, Глухова, Липової Долини, Свеси й Комишанської ОТГ Охтирського району. Найглибші знання продемонстрували учні команди «Левітація» Сумської спеціалізованої школи №10. Друге місце посіли представники Конотопської гімназії і спеціалізованої школи №12, обласної гімназії-інтернату для талановитих і творчо обдарованих дітей. «Бронзу» вибороли команди Глухівського міського центру позашкільної освіти і Сумської спеціалізованої школи №17.
Натомість в обласному турнірі юних журналістів узяли участь 12 команд закладів загальної середньої освіти Сум і Шостки. У напруженому творчому інтелектуальному змаганні перемогу здобула команда NotaBene Сумської гімназії №1, друге місце посіли «Еспада» Сумської спеціалізованої школи №10 та «Гранослови» Шосткинського НВК (спеціалізована школа-ліцей). Також визначено кращих доповідача, рецензента, полеміста, інтелектуала турніру. Переможці та учасники обох першостей одержали грамоти, дипломи, подарунки від організаторів.