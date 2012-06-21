Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомили в Сумському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Нову науку взялися опановувати вісім подружніх пар із Сум, Глухова, Ромен, Тростянця та Великої Писарівки, які відповідають усім вимогам до цієї соціальної категорії батьків.
Курс навчання розрахований на 2 місяці і передбачає 12 занять: 9 – тренінгові в Сумах, 10-те – з виїздом до місця проживання майбутніх батьків, два останніх проводять координатори проекту в Сумській області.
За словами тренера Тетяни Бортник, усі подружні пари усвідомлюють свою майбутню місію і готові взяти на себе турботи про дітлахів, які потребують батьківської уваги і підтримки.
До слова, Сумщина вже має досвід створення патронатної сім’ї. В березні цього року родина Гайдуків із Лебедина, яка вже виростила трьох власних дітей, узяла на виховання хлопчика.