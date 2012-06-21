Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Організаційний комітет затвердив дату, час і місце проведення щорічного турніру з шахів і шашок серед депутатів усіх рівнів, присвяченого пам’яті депутата Сумської обласної ради першого заступника голови обласної ради Анатолія Річкаля, який нещодавно пішов з життя.
Як повідомила заступник голови Сумської обласної ради Тетяна Головко, змагання пройдуть 8 листопада напередодні дня народження колеги, який відзначав його 11 листопада. Спортсмени-депутати проведуть партії у сесійних залах обласної ради на першому і другому поверхах, де й визначать найсильніших шахістів і шашкістів.
Турнір започатковується з метою пропаганди здорового способу життя, палким прихильником якого був Анатолій Річкаль. Свого часу він очолював обласну команду депутатів, яка успішно виступала на Всеукраїнських спартакіадах серед народних обранців усіх рівнів.
Так, минулого року представники Сумщини під орудою Анатолія Річкаля на сьомій Всеукраїнській спартакіаді вибороли друге місце, а нинішнього року повторили срібний «дубль», присвятивши його пам’яті колишнього керівника.