Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Хірурги Сумської обласної клінічної лікарні вперше провели операцію із трансплантації нирки від родича-донора, таким чином розпочавши якісно нову сторінку в історії медицини краю.

Як повідомив голова Сумської ОДА Роман Грищенко, обласна влада спільно з керівництвом управління охорони здоров’я та медиками проводять значну роботу на означеному напрямку. Одним із результатів стала участь Сумщини у відповідному трансплантаційному пілотному проєкті Міністерства охорони здоров’я України.

За словами головного хірурга області Сергія Кобилецького, раніше подібні операції проводилися лише у спеціалізованих центрах трансплантації або ж за кордоном, що коштувало значних грошей. Відтепер пацієнти одержують можливість бути прооперованими в себе в області.

Як повідомив сайт Сумської ОДА, область має амбітні плани стосовно подальшого розвитку трансплантації. Як зазначив Роман Грищенко, в перспективі в обласному центрі має з’явитися потужний медичний центр, у якому кардіологія і трансплантація матимуть пріоритетне значення. Це у свою чергу дозволить підвищити якість надання населенню медичних послуг, подовжити тривалість життя земляків.