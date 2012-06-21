Голова Сумської обласної ради Володимир Токар на початку чергової сесії обласної ради вручив дипломи лауреатів обласної літературно-краєзнавчо-мистецької премії за 2019-й рік переможцям у номінаціях «Художня література», «Журналістика», «Культура і народна творчість», «Мистецтво», «Краєзнавство». Ними стали кращі представники тих чи тих сегментів культурно-мистецького життя краю, які впродовж останніх років досягли вагомих творчих здобутків: літератор Іван Житник з Бурині, сумчани — журналістка Наталія Розторгуєва, народна майстриня Ірина Дмитренко, головний режисер Сумського обласного театру для дітей та юнацтва Валерій Микитенко, краєзнавець Сергій П’ятаченко. Обласну премію започатковано ще наприкінці 60-х років минулого століття. Звідтоді вони змінювала назву, у певні періоди її не присуджували, однак нещодавно відновили, аби поціновувати особливі заслуги митців слобожанського краю і стимулювати їхню працю.
Окрім диплома, кожен лауреат отримав грошову винагороду.